Autostrada e tangenziale di Salerno: chiusure e disagi per gli automobilisti

Chiusure e disagi per gli automobilisti che nelle prossime ore percorreranno autostrada e tangenziale di Salerno. Sull'A3 Napoli -Salerno, è prevista la chiusura del tratto di Cava de' Tirreni e Salerno in entrambe le direzioni dalle 21.00 del 9 giugno alle ore del 10 giugno. Lavori in corso e interventi di manutenzione.

Altri intoppi

Disagi anche in tangenziale a Salerno: dalle ore 22 di oggi, martedì 9 giugno, alle ore 6 del 10 giugno, chiusura della galleria Masso della Signora in direzione Pontecagnano.