Rottura di una condotta regionale: anche Scafati resta a secco

E' stata interrota la fornitura in alcune zone di Scafati, Pompei e Terzigno. Lo rende noto la Gori: a seguito della improvvisa rottura di una condotta regionale in località Vicinale Cangiani, nel Comune di Boscoreale, avvenuta stamattina, è stato necessario sospendere il flusso idrico per provvedere alla riparazione. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a partire dalle ore 8 di domani, giovedì 22 febbraio. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Per aggiornamenti: Goriacqua.com o 800-218270.

