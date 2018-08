Pestato dalla baby gang: 14enne in ospedale con frattura al naso

Un ragazzino di 14 anni è stato pestato da una baby gang a Baronissi e ha riportato la frattura del setto nasale. Gli aggressori lo hanno colpito con calci e pugni quando ha provato a difendere suo fratello, più piccolo di due anni, a propria volta strattonato e colpito alla gola. Le persone aggredite - racconta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - sono originarie di Pellezzano e si erano recate a Baronissi per una passeggiata e per mangiare un gelato in compagnia dei genitori che, nel frattempo, li avevano lasciati in centro cittadino, insieme ad altri figli di amici, con l'intento di andare poi a riprenderli a fine serata. Pochi minuti dopo è arrivarta la telefonata: botte, naso rotto, la corsa in ospedale. Indagano i carabinieri.