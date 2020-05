Covid-19, la Regione ha deciso: bar e ristoranti aperti fino alle ore 23

E' tutto pronto: da domani, giovedì 21 maggio, bar e ristoranti in Campania riapriranno fino alle ore 23. "Con l'Unità di Crisi è stata decisa da domani la riapertura di ristoranti e pizzerie senza limiti di orario. L'orario di chiusura di pub, bar e locali della movida resta fissato inderogabilmente alle ore 23": è questa la comunicazione ufficiale della Regione.

I dettagli

Da venerdì invece riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari. "Si dà mandato alle amministrazioni comunali di predisporre i previsti dispositivi di sicurezza nei mercati stessi - spiega la nota regionale - Sempre da venerdì, riprenderanno le attività delle autoscuole. Gli orari fissati per i locali pubblici saranno soggetti a periodica valutazione in relazione alla situazione epidemiologica e al rispetto delle misure di sicurezza. Proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri con le categorie interessate per condividere tutte le misure. Sono vietati eventi e party in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, che possono costituire pericolo di contagio".