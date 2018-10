Si scontra col portiere e perde i sensi: giovane calciatore in ospedale

Momenti di paura, nella serata di ieri, allo stadio “Figliolia” di Baronissi, dove un calciatore di 16 anni, durante una partita di calcetto, ha perso i sensi per qualche minuto.

I soccorsi

Il giovane, dopo essersi scontrato accidentalmente con il portiere, è caduto a terra riportando una commozione cerebrale. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’associazione “Il Punto”, che l’ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. In apprensione familiari e amici.