Baronissi, cambia il menù nelle mense scolastiche: ecco le novità

Da gennaio 2020 cambia il menù nelle mense scolastiche di Baronissi. Ecco tutte e novità: saranno ridotti i carboidrati dovuti a impanature e patate; previsto un maggior apporto di fibre, con l’introduzione di pasta integrale e più verdure fresche; saranno eliminati i cibi processati come hamburger, polpettine, nuggets di pesce, a favore di carne in spezzatino e filetti di merluzzo; ridotti i salumi, ricchi di conservanti, mentre i dolci industriali sono stati sostituiti con crostate, plum cake e ciambelle fatte in casa. Tutti i giorni, frutta fresca di stagione e la novità di un pasto etnico, dall’alto valore nutrizionale e simbolico: il cous cous, come invito, attraverso il cibo, all’integrazione tra i popoli. Il risultato è frutto di una costante collaborazione tra i genitori della commissione Mensa, gli uffici comunali e la ditta che gestisce il servizio.

Il blitz dei carabinieri

E’ di qualche giorno fa la notizia delle gravi violazioni di decine di mense scolastiche italiane, fermate dai Nas per carenze igienico-sanitarie e per l’utilizzo di prodotti scadenti. “Baronissi – dichiarano dal Comune - va in controtendenza e migliora l’offerta del servizio, aggiornando il vecchio menù secondo le nuove indicazioni dell’OMS, senza oneri né da parte del Comune né delle famiglie”.