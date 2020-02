Sorpresi ad abbandonare rifiuti in strada: multati due cittadini a Baronissi

È stata identificato e denunciato l’uomo, non residente a Baronissi, che è stato beccato a sversare rifiuti inerti nella frazione di Orignano. Non solo. Ma le telecamere mobili - in funzione nei punti critici della città - hanno ripreso anche un cittadino in via Maggiore, a Sava, che non rispettava la raccolta differenziata ed abbandonava sacchetti in giro a tarda sera.

I controlli

Le telecamere mobili - fanno sapere dal Comune - continueranno ad essere utilizzate nei punti più a rischio per "scoraggiare comportamenti incivili di persone senza rispetto che non hanno a cuore la città".