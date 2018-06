Terrore a Baronissi, ubriaco spara colpi di pistola a salve

Terrore, oggi, a Baronissi, dove diversi residenti hanno telefonato ai carabinieri a seguito di alcuni colpi di pistola.

Il caso

I militari dell’Arma della Stazione di Mercato San Severino si sono messi subito ad indagare. La ricerca dell’autore degli spari si è conclusa quando hanno individuato un uomo, in stato di ebbrezza, che era in possesso di una pistola giocattolo a salve. Dunque, quelli uditi dai cittadini non erano proiettili bensì semplici salve.