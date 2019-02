Battipaglia, 14enne offesa e minacciata sul web: scatta la denuncia

Si collega ad un sito internet e viene minacciata in continuazione con messaggi anche offensivi da ignoti. Vittima di cyberbullismo, questa volta, è una ragazza di 14 anni residente a Battipaglia che, spaventata, ha raccontato l’episodio alla madre, la quale, ha sporto subito denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno.

Il caso

Gli inquirenti – riporta Il Mattino - sono a lavoro per scoprire chi si nasconde dietro le minacce. Trattandosi di messaggi giunti anonimamente, al momento, non vi è alcuna ipotesi sulla possibile identità dei detrattori. Potrebbe trattarsi di qualcuno che conosce bene la quattordicenne e si “diverte” a minacciarla sul web. Le indagini sono in corso.