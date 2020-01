Battipaglia, in chiesa cantano "Tu scendi dalle stelle": allertano le forze dell'ordine per "disturbo"

Vietare ad una Chiesa della nostra Città, facendo intervenire le Forze dell'Ordine, di suonare con i suoi altoparlanti durante le festività natalizie il brano secolare "Tu scendi dalle stelle"? Mi viene da pensare: non solo siamo diventati un paese "strano", ma soprattutto arrabbiato negli animi.

Questa la denuncia di un cittadino sul gruppo Facebook "Sei di Battipaglia...il vero" che ha raccontato come ieri, alcuni cittadini, lamentandosi del fastidio per il canto dedicato a Gesù proveniente da una chiesa, abbiano allertato le forze dell'ordine, interrompendo la manifestazione cristiana. Tanta amarezza per l'accaduto, con innumerevoli commenti e botta e risposta anche sui social.