Andava in giro con cocaina purissima: arrestato 50enne a Battipaglia

Un 50enne, P.G le sue iniziali, originario della Calabria, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente poichè, dopo essere stato fermato ad un posto di blocco, è stato trovato in possesso di un’unica bustina con all’interno 86 grammi di cocaina purissima.

L’arresto

L’uomo, già sottoposto in passato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e con a carico precedenti specifici per gli stessi reati, è stato subito ammanettato dai poliziotti. Già l’anno scorso, infatti, durante dei controlli svolti dai Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, fu sorpreso con circa 11 kg di marjuana. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Salerno-Fuorni in attesa del rito di convalida.