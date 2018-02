Battipaglia, fermati camion senza assicurazione e revisione: scattano dieci multe

Il comando della Polizia Locale di Battipaglia, diretto dal tenente colonnello Gerardo Iuliano, ha predisposto, su indicazione della sindaca Cecilia Francese, un servizio di controllo sui mezzi in transito, con particolare riferimento ai camion adibiti al trasporto dei rifiuti sia presso l'ex Stir della zona industriale sia verso altri impianti pubblici e privati presenti nella nostra area.

I posti di blocco

Dieci i camion fermati al termine del servizio. Non sono state riscontrare irregolarità né documentali né tecniche sui mezzi controllati. Nel corso dei posti di blocco sono stati fermati altri cinque camion che trasportavano materiali vari sui quali è stato disposto un controllo documentale. Si tratta di un'attività decisa dall'amministrazione comunale per il controllo della regolarità dei rifiuti che vengono scaricati presso gli impianti pubblici e privati presenti a Battipaglia e nelle zone limitrofe. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Inoltre, in contemporanea con i controlli sui camion dei rifiuti, è stato disposto anche un servizio di controllo con il “Targa Scanner”. Il controllo è avvenuto lungo la Strada Statale 18 di competenza del Comune di Battipaglia. Sono stati elevati dieci verbali per revisioni scadute e due per assenza di assicurazione Rca e relativo sequestro del mezzo.