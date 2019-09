Inquinamento a Battipaglia, il fumo della Mgm invade la zona industriale

Battipagliesi esasperati per l’inquinamento. Da questa mattina sono numerosi gli abitanti che, sui gruppi Facebook della città, continuano a segnalare la fuoriuscita di fumo acre dall’azienda di pneumatici usurati Mgm dove, lo scorso 12 settembre, divampò un primo incendio.

Un episodio simile pochi giorni fa quando la sindaca Cecilia Francese fu costretta a chiudere le scuole. Oggi la stessa situazione con il fumo, accompagnato dall’odore della gomma bruciata, ha invaso la zona industriale scatenando l’amarezza degli automobilisti. L’auspicio è che la problematica venga risolta in tempi rapidi.

Riguardo all'incendio che si è verificato allo smaltimento di pneumatici, continuano ad esserci focolai con colonne di fumo dovute allo smassamento della sabbia della cava, non si respira più! Ieri mattina chiamo per l'ennesima volta i Vigili del Fuoco, parlo con il capo squadra e mi dice che non si può smassare perché il fuoco è ancora attivo, e che non possono far più niente per soffocarlo, l'unico sistema è quello di una colata di cemento provvisorio a spese dei proprietari dello stabilimento, come per lo smassamento, lo smaltimento, e la bonifica sono a carico degli stessi! Mancato monitoraggio da parte delle istituzioni come già si sapeva, quanto tempo ancora ci vuole per smantellare tutto!? Chi deve intervenire lo faccia al più presto!!!