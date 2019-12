Raid in banca a Battipaglia: banditi in fuga col forziere

Banditi in azione a Battipaglia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, ignoti hanno fatto irruzione all’interno della Ubi Banca situata in via Salvator Rosa, al Parco della Magnolie, riuscendo a rubare la cassetta di sicurezza del valore di 30 mila euro. Fortunatamente, però, la cassetta era vuota perché il titolare della filiale aveva prelevato il denaro.

Le indagini

L’allarme è subito scattato. E così sul posto sono intervenuti prima gli agenti di una società di vigilanza e poi i carabinieri, che hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all’identità dei ladri. Sembra che ad agire siano stati in quattro e che per agire abbiano utilizzato dei paletti di ferro ed altri attrezzi. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della banca.