Battipaglia, al via i lavori di messa in sicurezza lungo la litoranea

La Provincia di Salerno ha consegnato i “lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 175 – Litoranea” ricadenti nel Comune di Battipaglia. L’importo complessivo è di 177.636,11 euro. I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, si prevedere che termineranno per i primi di agosto p.v.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende a pieno ritmo. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità.”