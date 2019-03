Battipaglia, rinvenuto ordigno bellico di 115 chili: scatta l'evacuazione

Tensione a Battipaglia, dove è stato rinvenuto, all’interno di un terreno agricolo, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale.

L'evacuazione

Si tratta di una bomba che pesa 115 chili, di fabbricazione inglese. A rinvenirla sono stati alcuni agricoltori che stavano piantando semi di ortaggi e frutta in località Spineta. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fatto immediatamente evacuare la zona a ridosso dell'ordigno, compresa un’azienda agricola, per metterla in sicurezza. Nelle prossime ore saranno evacuate anche le altre aziende, le abitazioni e i negozi presenti nel raggio di almeno un chilometro e mezzo. Inoltre saranno chiuse anche le strade adiacenti. Si attende l’arrivo degli artificieri per disinnescare l’ordigno. Ma le operazioni per farlo brillare dovrebbero partire soltanto nella giornata di domenica.