Battipaglia, quattro studenti intossicati in classe: si indaga

Paura, ieri mattina, presso l’istituto alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia, dove quattro studenti (tre ragazzi e una ragazza) si sono stati colti da malore dopo aver terminato una esercitazione di cucina. Il personale didattico – riporta La Città – ha subito allertato il 118, che ha trasportato i quattro alunni all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Le indagini

Secondo i medici potrebbe trattarsi di intossicazione alimentare. Ma, al momento, non è dato sapere cosa abbia provocato il forte mal di stomaco, non accompagnato né da vomito né da altri sintomi. Per gli studenti una prognosi di sette giorni ed un regime alimentare privo di condimenti. La preside, per precauzione, ha sequestrato tutte le confezioni utilizzate nella preparazione del pasto ed i cibi avanzati consegnandoli ai carabinieri per le analisi del caso. In tanti anni di pasti e catering non si erano mai riscontrati problemi.