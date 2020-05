"Voglio comprare dei gioielli", poi li ruba e scappa: arrestato 36enne a Battipaglia

Tentato furto, oggi pomeriggio, all’interno di una gioielleria a Battipaglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un pregiudicato di 36 anni si è introdotto all’interno dell’attività commerciale dove, fingendosi interessato a fare acquisti, ha approfittato di un momento di distrazione del titolare per sottrargli un braccialetto ed alcuni anelli. Poi è fuggito via lungo via Verona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inseguimento

Tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma che sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo in via Mazzini davanti agli occhi increduli dei passanti. L'uomo è stato condotto in caserma.