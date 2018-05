Nascondeva la marijuana nel frigorifero: arrestato commerciante a Bellizzi

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Bellizzi, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 49enne, D.B le sue iniziali, titolare di un noto esercizio commerciale in centro, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di arma modificata e relativo munizionamento.

Il blitz

Nel corso della perquisizione i militari hanno scoperto, all’interno di un casolare adibito a ricovero di cavalli di proprietà dell’uomo, 870 grammi di marijuana, nascosti in un frigorifero in disuso, ma anche una borsa risultata contenere una pistola, originariamente a salve, modificata per sparare colpi calibro 7,65, completa di caricatore contenente 8 proiettili, ma anche altre 53 cartucce dello stesso calibro. Non solo. E’ stata rinvenuta anche una pistola a salve priva del tappo rosso e con caricatore contenente un colpo sempre a salve. Al termine delle formalità di rito il 49enne è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.