Dolore a Bellizzi, addio a Pasquale Fortunato: era il titolare di "Mordo bene"

Dolore per la scomparsa di Pasquale Fortunato, 33 anni, originario di Battipaglia e titolare della famosa paninoteca “Mordo bene” situata in via Roma a Bellizzi.

Il lutto

Il giovane – come riportano gli amici sui social network - è deceduto a seguito di un infarto. Numerosissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua pagina Facebook. Pasquale era conosciuto per la sua cordialità, la sua simpatia e la sua gentilezza.