Vandali e danni al parco giochi di Bellizzi, la furia del sindaco

A Bellizzi un gruppo di teppisti ha provocato danni al parco giochi del rione Parisi. Lo ha comunicato il sindaco Mimmo Volpe, attraverso la sua pagina Facebook. Nello specifico, a risultare danneggiate due altalene per bambini. Sull'episodio è stata sporta denuncia ai carabinieri

“Questa è una chiara azione di un vandalismo adulto. Io credo che effettivamente alcune persone non stanno proprio bene con la testa. Roba da ricovero forzato di questa gente. Distruggere così due altalene, in modo violento e forzato. Stiamo visionando le immagini della video sorveglianza di Via Cuomo. Vi prometto che se vi becchiamo vi farò risarcire fino all’ultima lira. Basta distruggere la cosa pubblica.”