Roccadaspide, ingerisce del liquido tossico: muore un 60enne

Dramma a Roccadaspide: M.I., un 60enne del posto, ha perso la vita oggi. Pare che abbia ingerito un liquido tossico, l'altra sera: soccorso e condotto presso l’ospedale di Roccadaspide, il 60enne è stato trasferito d’urgenza presso l’Unità tossicologica del Centro antiveleni all’ospedale di Benevento. Purtroppo, però, il suo cuore ha smesso di battere.

Gli accertamenti

Non si sa se l'uomo abbia ingerito volontariamente o accidentalmente il liquido. Indagano, i carabinieri per fare chiarezza sulle cause della tragedia. Comunità a lutto.