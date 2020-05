Bomba carta davanti a un negozio a Scafati, il sindaco chiede aiuto al Prefetto

Grave episodio, la notte scorsa, a Scafati: un negozio di via Martiri d’Ungheria ha subito danni considerevoli per l’esplosione di una bomba carta. "Fatti del genere non dovrebbero mai accadere e ci preoccupano, non poco, perché mettono a rischio la sicurezza del nostro territorio. - ha commentato il sindaco, Cristoforo Salvati - I carabinieri della tenenza di Scafati, che ringrazio per la presenza costante e l’impegno, stanno lavorando per identificare i responsabili. Noi non abbasseremo la guardia e ci attiveremo da subito, nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando, per far si che episodi del genere non capitino più".

L'annuncio del primo cittadino