Nocera Inferiore, esplode bomba carta davanti al portone: si indaga

Indagini a tutto campo, a Nocera Inferiore, dopo l'esplosione di una bomba carta davanti al portone di un'abitazione in via Federici, nella notte tra domenica e lunedì. L'ipotesi dell'estorsione sarebbe stata esclusa. I poliziotti sospettano, invece, si tratti di una vendetta per un litigio tra due persone, non pregiudicate. Su un muro confinante, rinvenuti anche fori di proiettili.