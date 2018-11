Bracconaggio, l'Enpa Salerno in azione: multati e denunciati diversi cacciatori

Nonostante il maltempo degli ultimi giorni, le guardie della Protezione animali (Enpa) non hanno interrotto i controlli per tutelare il flusso migratorio dell'avifauna. La scarsa presenza di passo e le piogge hanno contribuito a far desistere buona parte dei cacciatori salernitani. Ma, comunque, non sono mancate irregolarità.

I controlli

Nel corso delle perlustrazioni sono stati multati alcuni cacciatori per aver omesso di segnare la giornata di caccia e non aver segnato i capi abbattuti. In due casi, nella zona di Eboli, gli amanti di Diana avevano incernierato alcune Allodole senza però marcarle sul Tesserino venatorio come prevede la legge. Un uomo, invece, è stato sorpreso a cacciare nell'area della Riserva Foce Sele-Tanagro, in cui è vietata tale attività. Durante la fase di monitoraggio da parte delle guardie, è stato udito un colpo a poche decine di metri dalla sponda del Sele, dove un altro uomo aveva sparato ad un Tordo, che probabilmente non è stato colpito, poiché non è stato possibile recuperarlo. Per questo è stato identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria. Non sono mancati recuperi di fauna selvatica in difficoltà, tra cui un Gheppio ferito da arma da fuoco all'ala ed una Ghiandaia, probabilmente impattata con un automezzo. Di qui l’invito alla cittadinanza delle guardie: “Ricordiamo ai cittadini di denunciare la presenza di richiami acustici, trappole ed altri mezzi non consentiti, alle Autorità e di microchippare i propri cani”.

Gallery