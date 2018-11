Eboli, rubano e divulgano il video hot di una coppia: nei guai due brasiliane

Sono finite nei guai, E.S.P. e C.S.P., due sorelle brasiliane accusate di aver rubato e divulgato un video osè, che vede protagonisti un uomo e una donna di Eboli. Il video è stato prelevato dal telefono di lei, poi diffuso e mostrato anche a conoscenti dei due. Le due sorelle avrebbero condiviso il file che ritraeva i due in momenti intimi.

Le indagini

Una delle due accusate, secondo quanto riporta Il Mattino, si sarebbe difesa affermando che a mandarle il file sia stato proprio il protagonista. Lo avrebbe fatto per farla ingelosire, tenendo conto della precedente relazione che il 47enne di Eboli avrebbe avuto proprio con una di loro. Si sarebbe trattato, dunque, di una vendetta: ma la versione non convince gli inquirenti che stanno indagando sul fatto per far luce sulla vicenda.