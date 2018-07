Perdita d'acqua, sprofonda l'asfalto: auto incastrata in via Nicolodi

Caos nel pomeriggio di oggi in una traversa di Via Nicolodi, nel rione Campione. Come riporta Salernonotizie, una voragine si è improvvisamente aperta sulla strada.

Il fatto

Proprio mentre un’auto stava transitando, si è creata la buca: la vettura è rimasta incastrata con la ruota anteriore. La causa sembra essere stata una perdita d’acqua nella zona. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale in attesa degli operai del Comune che hanno provveduto a risolvere il problema.