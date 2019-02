Buccino, furto in un'abitazione: ladri in fuga

Non accennano a diminuire i furti nel Vallo di Diano. E, in particolare, nel comune di Buccino, dove, nel mirino, è finita un’abitazione situata in Contrada Iannicastro.

La dinamica

Nella notte ignoti, dopo aver forzato una finestra, hanno messo a soqquadro l’abitazione rompendo diversi mobili e rubando un asciugacapelli, una bilancia, una friggitrice e vari utensili. A fare la scoperta, questa mattina, sono stati i proprietari che, al momento del furto, non erano in casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.