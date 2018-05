Ragazzino cade dalla bici in via Conforti: l'auto lo evita in tempo, dramma sventato

Non sono bastate le numerose segnalazioni da parte degli utenti, nè i frequenti incidenti rischiati: l'asfalto che caratterizza via Conforti e via Cacciatore nella zona dello stadio Vestuti, è ancora in pessime condizioni. Buche e rattoppi, o avvallamenti pericolosi, infatti, rendono davvero complesso il passaggio dei veicoli: lo sanno bene, soprattutto, i centauri e i ciclisti.

Il fatto

Ultimo degli episodi denunciati dai lettori, risale alla scorsa domenica, quando un ragazzino, a causa del manto stradale irregolare, è caduto dalla sua bici in via Conforti. Miracolosamente, il malcapitato ha avuto la prontezza di rialzarsi immediatamente, avvicinandosi al marciapiede ed evitando di essere investito dall'auto che procedeva a poca distanza da lui. Brividi tra passanti ed automobilisti per il dramma sventato.

L'appello

Accorato, dunque, l'appello al Comune, affinchè provveda a migliorare le condizioni della strada, scongiurando nuovi pericolosi incidenti.