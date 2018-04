Dramma a Buonabitacolo, Antonio Pascuzzo trovato morto in una scarpata

Si concludono con un tragico epilogo le ricerche di Antonio Alexander Pascusso, il ragazzo scomparso circa una settimana fa da Buonabitacolo.

Il dramma

Il giovane di 18 anni, infatti, è stato trovato morto, oggi pomeriggio, in una scarpata nei pressi del fiume Peglio, alle spalle della piscina comunale. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sala Conslina, gli uomini della Protezione Civile e il padre del ragazzo, avvolto dal dolore. Le indagini sono in corso per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Antonio.