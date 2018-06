Busitalia, dal 1° luglio sospesi i servizi urbani aggiuntivi

Busitalia dal 1° luglio sospenderà i servizi aggiuntivi urbani. La decisione è conseguenza del mancato pagamento dei servizi aggiuntivi di competenze comunale.

Le linee coinvolte

Sospesi dal 1° luglio il servizio festivo "linea A" Salerno Vinciprova-Torrione-Giovi Altimari, linea B festivo Salerno-Vinciprova-Brignano-Casa Manzo, 2 festivo via Ligea-Sordina, linea 13 feriale Pastena-Giovi-Ogliara, linea 20 festivo via Ligea-Sordina, linea 25 festivo Salerno Vinciprova- ospedale San Leonardo-Monticelli, linea 39 festivo Salerno Vinciprova-Seripando, linea 40 festivo Via Ligea-Mercatello-Mariconda Sant'Eustachio. Sospesi i servizi delle vigilie di Natale e Capodanno delle linee 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 28.