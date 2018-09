Tragedia a Cava: cade dal vallone e muore, accertamenti in corso

Dramma nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni: un anziano è stato trovato morto in località Badia. Pare che sia caduto nel vallone sottostante, per cause da accertare.

I soccorsi

Come riporta RTC Quarta Rete l’anziano sarebbe accidentalmente caduto: dopo il ritrovamento del corpo, i familiari hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i sanitari del 118 che, coadiuvati dall’associazione Mani Amiche hanno proceduto, insieme ai Vigili del Fuoco, a recuperare la salma e a trasportarla sulla strada. Accertamenti in corso.