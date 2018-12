Caggiano, rubano due auto e varie attrezzature: è caccia ai ladri

Continuano i furti all’interno del comune di Caggiano. Ignoti, la scorsa notte, hanno rubato due automobili (Alfa Romeo 147 e Bmw) parcheggiate vicino a due abitazioni, varie attrezzature e il bricolage custoditi in altre due case. Poi avrebbero cercato di portare via anche una terza vettura senza riuscirci. Su ciò che è accaduto indagano i carabinieri di Sala Consilina, che hanno raccolto le denunce dei residenti per cercare di risalire all’identità dei malviventi.