Camion in panne sulla Cilentana: traffico in tilt e lunghe code

Stress e rallentamenti per chi ha imboccato la Cilentana. Lunghe code si sono create tra gli svincoli di Agropoli Sud e Diga Alento, per via di un camion con cisterna adibito al trasporto di benzina rimasto in panne, a causa di un’avaria al motore.

L'intervento

Il mezzo pesante ha arrestato la sua corsa all’uscita della galleria di Prignano Cilento, bloccando le altre vetture in coda. La Polstrada ed i Carabinieri sono giunti sul posto, ed un carro grù adibito al trasporto di mezzi pesanti ha poi provveduto a liberare la carreggiata, consentendo il ritorno alla regolare circolazione.