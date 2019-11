Si ribalta con la gru mentre lavora: ferito operaio a Campagna

Paura, questa mattina, in località Quadrivio di Campagna, dove un operaio si è improvvisamente ribaltato con la gru sulla carreggiata. Era impegnato a svolgere lavoro di manutenzione della carreggiata.

I soccorsi

A soccorrerlo sono stati alcuni passanti ma, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Non è stato necessario,infatti,neanche il trasporto in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Gallery