Campagna, scoperto allevamento abusivo: denunciato il proprietario

Scoperto un allevamento abusivo di bovini, ovini suini e fauna selvatica a Campagna. I carabinieri e le guardie dell’Enpa di Salerno, a seguito di alcune segnalazioni sull’attività di bracconaggio praticata da alcuni cacciatori di cinghiali, si sono recati nei territori individuati dove hanno fermato un uomo che è stato subito identificato.

I controlli

Nel corso dei controlli è stato scoperto un vero e proprio allevamento di suini, ovini e bovini, tutti sprovvisti di marchi auricolari e di tracciabilità. Inoltre l’uomo in questione possedeva alcuni cani, probabilmente usati per la caccia, sprovvisti di microchip. Oltre ai cosiddetti “animali da reddito” erano rinchiusi esemplari di fauna selvatica ossia lepri, cinghiali ed una ghiandaia. Sul posto, successivamente, è giunto anche il personale dell’Asl competente che ha effettuato i dovuti rilievi. Gli animali erano detenuti in modo non corretto, in recinti stretti, box o legati e costretti a stare su pavimentazione ricoperta di escrementi e liquami.

La denuncia

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reati connessi al maltrattamento di animali, detenzione di fauna selvatica anche pericolosa e sanzionato per mancanza di documentazione relativa ai cani ed agli animali domestici. Tutti gli animali sono stati tutti sottoposti a sequestro.