Campi di volontariato a Salerno e provincia: tutti i dettagli

E' partito in questo mese di giugno il servizio Si Stampe 2020 con cui il CSV Salerno intende potenziare la capacità informativa delle ODV e delle APS sui singoli territori di riferimento. Il servizio sarà attivo fino al 31 dicembre 2020, fino ad esaurimento fondi. Per quest’anno Sodalis intende realizzare 44 pacchetti comunicativi, destinati alle realtà della nostra provincia. L'attività mira a sviluppare l’azione comunicativa delle organizzazioni fornendo loro materiale come: brochure, volantini striscioni, ma anche gadget associativi.

Sempre per il mese di giugno ha preso il via il supporto ai Campi di Volontariato 2020 destinati alla realizzazione di attività con adolescenti e giovani sul territorio provinciale. Al primo incontro, tenutosi on line il 25 maggio 2020, hanno preso parte 40 realtà associative, pronte a mettersi in campo per la prossima estate. Le attività con i ragazzi avranno inizio nel mese di luglio per terminare ad agosto. Le singole iniziative saranno diffuse con la costituzione di una giovane redazione giornalistica formata dai partecipanti ai campi. Per aderire all'iniziativa è necessario iscriversi entro venerdì 12 giugno 2020. Le associazioni che vogliono usufruire dei servizi, gratuiti, promossi da Sodalis CSV Salerno, possono collegarsi al sito www.csvsalerno.it dove troveranno le informazioni utili per aderire. Continuano inoltre le attività svolte con le organizzazioni di volontariato della provincia dedicate all’emergenza coronavirus, in questa seconda fase di ritorno alla quotidianità, con l’azione MAP. Sodalis insieme a 13 associazioni ha sviluppato una serie di azioni destinate a rispondere alle diverse emergenze di questo periodo. In modo particolare i volontari, con il supporto del CSV, hanno predisposto una serie di servizi dedicati al supporto alla comunità con il rafforzamento della distribuzione di beni di prima necessità, all'educazione e al benessere, alla cultura e alla partecipazione con attività ricreative a distanza. Nelle attività del supporto alla comunità sono attive le associazioni: Confraternita di Misericordia di Siano, Nuove Prospettive di Roccapiemonte, Autismo chi si ferma è perduto di Salerno, Il Solco di Calvanico. Per le attività rivolte al supporto scolastico e benessere psicologico sono presenti le associazioni: Tyrrhenoi di Pontecagnano Faiano, Granello di Senapa ad Angri, Impegno e Solidarietà di San Cipriano Picentino, Agape di Bellizzi, e il Centro la Tenda di Salerno. Diverse invece le organizzazioni che svolgono azioni e attività a carattere ricreativo e culturale quali: Arcadia di Battipaglia, Arci Solidarietà di Salerno,Voltapagina di Polla, Sorriso a Ritmo di Salerno.