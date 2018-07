Polla, ballerina 11enne diventa campionessa di Flamenco

Porta alto il nome del nostro territorio, Marysol Pisaturo, giovanissima ballerina di Polla che ha conquistato i Campionati Italiani di Categoria organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, in Romagna. Venerdì 6 luglio si è guadagnata il titolo di campionessa di Flamenco, giungendo al primo posto nella categoria Solo 08/11 in Classe Unica.

Gli altri allori

E il giorno dopo, la talentuosa 11enne, si è posizionata al secondo posto in Modern Contemporary nella categoria Singolo femminile 08/11 in Classe AS. Ancora, domenica scorsa ha conquistato il quarto posto in Danza classica nella categoria 08/11 in Classe A. Tanta soddisfazione.