Campo di volontariato con nuove prospettive e segnali di vita

COMUNICATO STAMPA CAMPO DI VOLONTARIATO 2019 a CASTEL SAN GIORGIO nella frazione di TORELLO - partecipazione Gratuita. il Campo di Volontariato è Sostenuto dal Centro Servizi del Volontariato di Salerno e Organizzato dalle Organizzazioni di Volontariato "Nuove Prospettive" e "Segnali di Vita" di Roccapiemonte (Salerno) Le Organizzazioni di Volontariato “Nuove Prospettive” e “Segnali di Vita” che hanno sede in Roccapiemonte in provincia di Salerno, hanno dato il via alle iscrizioni al Campo di Volontariato edizione 2019 che si terrà a Torello una piccola frazione di Castel San Giorgio situata nell'entroterra della cittadina. Il Campo si svolgerà nei giorni 5-6-7-8 agosto grazie al sostegno di Sodalis, Centro Servizi del Volontariato e la partecipazione è GRATUITA. Il campo è aperto agli aspiranti volontari che hanno un età maggiore ai 18 anni e che hanno desiderio di avvicinarsi ed addentrarsi nel mondo del Volontariato. Il campo ha la durata di 4 giorni e 3 notti da trascorrere in tenda e all'aperto; infatti il Campo sarà una full immersion scandita da momenti di formazione, sensibilizzazione ed escursioni sempre sponsorizzando e diffondendo la tematica unica del campo, il Volontariato. Verrà spiegata l'importanza del volontariato nella vita di un ognuno di noi e verranno raccontati i diversi volti dell'essere volontario con la presenza di tante organizzazioni che porteranno la propria esperienza come le Protezioni Civili di Castel San Giorgio, Tramonti ed Angri, ma anche la Croce Rossa della sezione Agro e Salerno, le guardie Zoofile di Ak Kronos ma anche una rappresentanza di un gruppo animalista di Castel San Giorgio “Amici di Pluto” senza dimenticare la presenza del gruppo di clown terapia “Pagliacci col Cuore” nato dalle due organizzazioni proponenti. Ospitati dal Ristorante “La Fioravante” nello spazio verde sottostante il “Bosco dei Borboni”, insieme alla Uisp sezione di Salerno, si terrà un'escursione che sarà anche motivo per tutti gli intervenuti di ammirare la natura dei territori circostanti senza dimenticarci di rispettare l'ambiente grazie anche alla presenza del Comitato “Fine della Vergogna” che si batte per contrastare l'inquinamento del fiume Sarno e grazie anche a “Zero Waste Campania” che spiegherà gli effetti dannosi dei rifiuti che produciamo e darà qualche consiglio su come diminuire drasticamente la produzione di rifiuti. Ci sarà anche la presenza dei Carabinieri Forestali che avranno un momento di Docenza all'interno del Campo.

Tante altre saranno le organizzazioni e singoli cittadini che interverranno al campo di volontariato per dare supporto a questo importante progetto che si punta per l'anno a seguire a farlo diventare un appuntamento più ampio e più sentito. L'evento è gratuito ed ha il Patrocinio morale della Provincia di Salerno, dal Comune di Castel San Giorgio e dall'Ente Regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno. La particolarità di questo Campo di Volontariato è l'apertura in alcuni momenti di formazione, a tutta la cittadinanza, quindi, non solo i volontari potranno partecipare ma anche la cittadinanza come uditori. Per aderire al Campo bisogna mettersi in contatto con l'Organizzazione ai seguenti numeri 089 097 77183 o 340 593 8213. N.B. (in allegato la locandina seguirà nelle prossime email un programma dettagliato dei giorni, per le testata giornalistica interessata a realizzare interviste o riprese video sul campo bisogna contattare lo 0890977183 o preferibilmente rispondere a questa email: stampa@associazionenuoveprospettive.it, restiamo aperti anche per partenariati tra testate giornalistiche e associazioni organizzatrici - chiedo cenno di conferma di pubblicazione dell'articolo in modo da poterne dare buona visibilità) Addetto Stampa Monica Calvanese 340 593 8213

