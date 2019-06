Alfieri: “A Capaccio Paestum punteremo su turismo sportivo e grandi eventi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“In mattinata sono stato allo Stadio Guariglia di Agropoli, dove è in corso l’ultima giornata dei Campionati italiani allievi di atletica. Ho salutato gli atleti e, in particolare, Larissa Iapichino, figlia d’arte di Gianni e Fiona May, che ieri nel salto in lungo ha fissato il record italiano under 18/20 e la migliore prestazione mondiale di categoria”. Lo dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che aggiunge: “Una bella pagina di sport scritta nell’impianto agropolese, ormai sede di importanti appuntamenti, che ha avuto risalto su tutti gli organi di stampa e nei tg nazionali. I rappresentanti delle società sportive del Nord presenti hanno fatto i complimenti per la struttura, che è stata rinnovata qualche anno fa quando ero sindaco. Un vero e proprio gioiello, che vanta la pista intitolata a Pietro Paolo Mennea, l’unica a otto corsie del Sud Italia dotata di spazi per le varie discipline. Sono da sempre convinto che lo sviluppo passi anche per la diversificazione dell’offerta turistica nel rispetto delle specificità dei territori. Anche a Capaccio Paestum punteremo con decisione sul turismo sportivo e sui grandi eventi, sfruttando al massimo le sinergie con gli straordinari attrattori della nostra Città”.