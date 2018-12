Gestione illecita di reflui zootecnici: denunciato un allevatore di Capaccio

Il titolare di un allevamento bufalino, presente nel territorio di Capaccio Paestum, è stato deferito in stato di liberà con l’accusa di illecita gestione dei rifiuti (reflui zootecnici) in fase di deposito, stoccaggio e smaltimento.

Il blitz

Nel corso della settimana appena trascorsa, l'Ufficio Ambiente del Comune, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha prima attivato una serie di appostamenti per individuare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti, e, successivamente, ha messo in campo dei controlli specifici. A conclusione dell’operazione i vigili urbani, insieme con l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Tecnico e il supporto del Nucleo di Vigilanza Ambientale Volontaria delle Guardie Giurate del Wwf di Salerno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno il titolare di un allevamento bufalino, in località Cannito. A quest’ultimo è stata contestata l'illecita gestione dei rifiuti (reflui zootecnici) in fase di deposito, stoccaggio e smaltimento. Durante l’ispezione, inoltre, è stato richiesto l'intervento del personale Veterinario dell'Asl per verificare il rispetto del benessere animale e del rispetto delle condizioni igienico sanitarie. “Le attività proseguiranno - commenta l’assessore con delega alla Sicurezza Urbana e alla Polizia Municipale Piero Cavallo - al fine di individuare e denunciare i fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio comunale. Massima attenzione, dunque, per contrastare questi fenomeni e i controlli si estenderanno anche ad altre attività per verificare il rispetto di tutte le normative in materia ambientale”.

