Capaccio Paestum, parte la messa in sicurezza degli incroci stradali

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dals Franco Palumbo, ha completato la messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali che, per morfologia stradale, si presentano al alto livello di pericolosità poiché teatro di frequenti sinistri stradali che negli anni hanno fatto registrare incidenti stradali gravi, e talvolta con epiloghi mortali.

I dettagli

La messa in sicurezza è stata effettuata mediante la posa in opera di segnali di “Stop dotati di lanterne luminose a Led lampeggianti” autoalimentate con pannelli solari e accumulatore, installati sulle arterie stradali secondarie confluenti sulle arterie stradali principali delle seguenti intersezioni stradali: incrocio tra “Viale della Repubblica” e “Via Gueglia e Via E. De Nicola”; incrocio tra “Viale della Repubblica” e “Via Vasca di Colmata e Via G. Amendola.”; incrocio tra “Viale della Repubblica” e “Via Quistione I e Via Quistione II”; incrocio stradale tra “Via Procuzzi” e “Terra delle Rose”; incrocio stradale tra “Via Magna Grecia” e “Via Laghetto I e Via Laghetto II”.

La messa in sicurezza è stata effettuata dal Servizio Manutenzioni a seguito di determina del Responsabile dell’Area I, Antonio Rinaldi.