Capaccio Paestum, progetto umanitario per il Libano: ecco l'iniziativa

Il Comune di Capaccio Paestum in campo per un progetto umanitario insieme alle associazioni del territorio e all’Esercito Italiano. L’assessore alle Politiche Sociali, Annalisa Gallo, e le associazioni del territorio hanno consegnato all’Esercito Italiano i primi scatoloni contenenti indumenti e altro materiale da destinare alla popolazione libanese nell’ambito della missione ONU in Libano. La consegna è avvenuta in Sala Erica, a Capaccio Scalo, alla presenza dell’assessore Gallo, delle associazioni e dell’Esercito Italiano.

Il saluto

"Abbiamo sposato subito questa iniziativa finalizzata ad aiutare chi ha più bisogno di noi – afferma l’assessore Gallo – C’è stata risposta importante da parte delle associazioni, raccogliendo immediatamente degli indumenti da destinare alla popolazione libanese, soprattutto ai bambini. Voglio sottolineare la collaborazione con l’Esercito Italiano, oltre alle associazioni, con l’auspicio di poter mettere in campo altre azioni anche nei prossimi mesi a favore di questi popoli".