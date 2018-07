Capaccio, il mercatino agricolo a km0 si trasferisce in via Caduti di Nassirya

Il mercatino agricolo a km 0 si trasferisce da via Parri a via Caduti di Nassirya, sempre a Capaccio Scalo, a partire da domenica 8 luglio.

I dettagli

Tale spostamento darà la possibilità agli utenti di poter raggiungere con maggiore facilità il mercatino, essendo stato collocato in un’area più centrale, vicina anche alla stazione ferroviaria e alla fermata degli autobus. Lo spostamento del mercatino agricolo a km 0 è il frutto di una scelta condivisa tra gli imprenditori agricoli e i consiglieri comunali delegati alle Attività Produttive e ai Rapporti con le Contrade, rispettivamente Crescenzio Franco e Giovanni Piano. "Il mercatino – spiegano i due consiglieri comunali – si sposta in un’area più centrale e, quindi, più funzionale per lo svolgimento dello stesso, essendo servito da parcheggi adiacenti. Inoltre, si svolgerà in una via che è più vicina anche alla stazione ferroviaria e alla fermata degli autobus, per cui molto più comoda da raggiungere per chi desidera acquistare prodotti freschi direttamente dal produttore".

Il mercatino agricolo a km 0, istituito in via sperimentale, ha già riscosso un ottimo successo poiché dà la possibilità al consumatore di acquistare direttamente i prodotti freschi dal produttore.