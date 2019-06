Capaccio Paestum, tentato furto alla Bcc Aquara: ladri in fuga

Ladri in azione, la scorsa notte, a Capaccio Paestum dove hanno cercato di compiere un furto all’interno della filiale della Bcc di Aquara in Viale della Repubblica.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ignoti con il volto coperto, hanno forzato la porta laterale per introdursi nella banca. Poi hanno cercato le casseforti e il denaro contenuto nelle casse degli sportelli. Soltanto che è subito scattato l’allarme del sistema di sicurezza che li ha costretti a fuggire a mani vuote. Sul posto, oltre ai miliari dell’Arma, sono arrivate le guardie giurate della vigilanza. In queste ora sono al vaglio degli inquirenti le immagine registrate dalle telecamere per risalire all’identità dei banditi.