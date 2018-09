Busitalia, il capolinea si sposta da via Ligea a via Vinciprova

Verrà trasferito dal primo novembre il capolinea di Busitalia Campania, da Via Ligea a via Vinciprova. Si tratta di una decisione che maturerà pochi giorni prima il via ufficiale di Luci d’Artista, come scrive Il Mattino.

Lo spostamento di tutti i mezzi in via Vinciprova prevede l’acquisizione di un’ulteriore fetta dell’attuale parcheggio in dotazione di Busitalia Campania e Sita Sud (ma gestito da Salerno Mobilità nella restante parte), nonché un pezzo della zona del mercatino etnico, oramai quasi in disuso. Questo perché i bus in più che saranno spostati da via Ligea a Vinciprova sono sette.