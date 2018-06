Capolinea in via Vinciprova, la rivolta di residenti e commercianti

Esplode la protesta per il trasferimento del terminal bus da via Ligea a via Vinciprova a Salerno.

L'iniziativa

Oltre 400 persone, tra residenti e commercianti, hanno firmato - riporta La Città - una petizione che, nelle prossime ore, verrà consegnata all’azienda Busitalia per chiedere ai vertici di revocare la decisione. In caso contrario sono pronti a manifestare sotto il Comune di Salerno. L’eliminazione del terminal – secondo i promotori dell’iniziativa – comporterebbe una riduzione delle corse con gravi disagi soprattutto per gli anziani.