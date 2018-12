Cappella Sistina, il presepe realizzato da un salernitano

C’è anche il salernitano Alfonso Pepe tra gli artisti che hanno partecipato alla realizzazione del presepe allestito all’interno della Cappella Sistina presso il Vaticano a Roma.Con lui, che è originario di Pagani, hanno partecipato anche gli artisti Giuseppe Passari ed Eva Antulov. L’opera è stata aperta al pubblico il 7 dicembre scorso dopo la benedizione di Monsignor Guido Marini, Maestro dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche di Papa Francesco.

Il commento

Le parole di Pepe a Salernonotizie:“Ringrazio Giuseppe Passeri che mi ha coinvolto in questa avventura faticosa ma esaltante. L’emozione di vedere una nostra opera in un luogo così prestigioso è stata grandissima. Il mio pensiero grato va a tutti gli amici che hanno consentito di trasformare in realtà quello che all’inizio sembrava un sogno irrealizzabile”.