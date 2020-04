Fuga in auto a 190 chilometri orari: arrestati due salernitani

E' durato per oltre venti minuti l'inseguimento dei carabinieri di un'auto grigia, la notte scorsa, a Battipaglia. Una corsa fino a 190 chilometri orari proseguita fino a quando i militari dell'Arma, con la manovra di sorpasso, sono riusciti a bloccare la fuga di due ragazzi di 22 anni italiani, un dipendente di un distributore di carburante e un volontario del 118, che sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per le violazioni del Codice della strada e delle norme per prevenire il contagio da Covid-19. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto, al lato guidatore, un manganello artigianale fatto con un tubo e del nastro isolante.

I dettagli

Quando ha visto la pattuglia, per motivi che non sono stati chiariti, il 22enne alla guida ha accelerato, dando il via all'inseguimento. Tra segnali di stop non rispettati, spegnimento dei fari per non farsi vedere nel buio e velocità altissima, i carabinieri sono riusciti a non perderli di vista. Con una manovra repentina, una volta rientrati sulla statale 18 imboccata contromano dall'auto scura, i carabinieri sono riusciti a bloccarli.