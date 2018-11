Blitz dei Nas nei locali della movida a Salerno: multe e perquisizioni

Blitz, questa sera, dei carabinieri dei Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità) e degli agenti della Polizia Municipale nel cuore della movida di Salerno.

I controlli

Nel mirino sono finiti diversi locali situati in Largo Sedile del Campo, che, intorno alle 20, sono stati controllati per verificarne le regolarità sotto il profilo amministrativo e socio-sanitario. Al termine delle perquisizioni, che sono andate in scena davanti agli occhi di passanti e clienti, sono state elevate diverse multe, anche inerenti alla presenza di spazi esterni privi di autorizzazione.

